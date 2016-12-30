МЧМ-2016: сборная Канады разгромила Латвию 10:2

Сборная Канады в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата мира для игроков не старше 20 лет выиграла у команды Латвии со счётом 10:2.

В составе хозяев турнира четыре гола на счету Тейлора Рэддиша. Его партнёры по команде Дилан Строум и Кейл Клаг набрали соответственно 4 и 3 очка благодаря своим результативным передачам.

В свою очередь в составе сборной Латвии голами отметились Ренарс Крастенбергс и Мартиньш Дзиеркалс.

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Канада выиграла все свои матчи на групповом этапе и с 9 очками лидирует в группе В. Латвия, напротив, потерпела три поражения и замыкает квинтет с 0 в графе «баллы».