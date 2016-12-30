Молодежная сборная России уступила США на ЧМ по хоккею

 

Фото: AP/Scanpix

Сборная России в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею уступила команде Соединенных Штатов. Встреча, которая прошла в «Эйр Канада — Центре» в Торонто, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. Об этом пишет Championat.com.

В команде США голами отметились Клейтон Келлер (на пятой минуте), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). В составе российской сборной шайбы забросили Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38).

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В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5, 27 декабря россияне разгромили сборную Латвии.

Россия после трех туров имеет в активе три очка и занимает третье место в группе В. Американцы с девятью очками расположились на первой позиции.

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