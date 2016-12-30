Молодежная сборная России уступила США на ЧМ по хоккею

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Сборная России в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею уступила команде Соединенных Штатов. Встреча, которая прошла в «Эйр Канада — Центре» в Торонто, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. Об этом пишет Championat.com.