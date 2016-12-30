Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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Отмечается, что нарушения были допущены во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Имена спортсменов не называются до завершения разбирательства, которое проводит дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

Федерация бобслея России была проинформирована о дисквалификации спортсменов и выразила готовность сотрудничать с МОК и IBSF для установления всех обстоятельств случившегося.

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В декабре IBSF перенесла чемпионат мира по бобслею и скелетону из России в немецкий Кенигзе. Турнир должен был пройти с 13 по 26 февраля в Сочи.

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