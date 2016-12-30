Александр Кержаков предстал перед судом

Александр Кержаков
 

Александр Кержаков. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выплатит 30 тысяч рублей (порядка 475 евро) за то, что выехал на встречную полосу. Футболист мог получить 15 суток ареста из-за недавнего нарушения ПДД, сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 7 декабря на железнодорожном переезде Белоостров. Спортсмен вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП. Впрочем, аварии не произошло — нарушение заметили сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами. Игроку «Зенита» грозило 15 суток ареста в СИЗО или 200 часов исправительных работ.

30 декабря на заседании суда Александра Кержакова признали виновным в административном правонарушении. Футболист отделается штрафом 30 тыс. рублей.

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