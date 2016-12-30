Теннисист Федерер обозначил сроки завершения карьеры

 

Фото: AFP/LETA

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что планирует играть еще на протяжении двух-трех лет. Об этом он заявил в пятницу, 30 декабря, его слова приводит Associated Press.

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«Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы и сейчас намерен поиграть еще два-три года. Я думаю о долгосрочной перспективе», — сказал Федерер.

Спортсмен примет участие в Кубке Хопмана, который пройдет в австралийском Перте с 1 по 7 января.

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В конце июля 35-летний Федерер объявил, что пропустит остаток сезона из-за травмы колена. В результате швейцарец не участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, Открытом чемпионате США и итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Федерер является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». В 2014 году он завоевал Кубок Дэвиса в составе сборной Швейцарии. В паре со своим соотечественником Станисласом Вавринкой швейцарец побеждал на Олимпийских играх-2008 в Пекине.

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