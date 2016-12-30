Лучший бомбардир клуба НХЛ выступит в балете

 

Фото: AP/Scanpix

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Марк Шайфли выступит в балете. Об этом сообщает NBC Sports.

Сообщается, что форвард присоединится к балетной труппе Royal Winnipeg Balle. Каждый год коллектив выбирает 17 местных жителей для участия в одном из заключительных спектаклей года.

Отобранные люди, среди которых оказался и форвард «Джетс», сыграют в одной из массовых сцен спектакля.

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Шайфли примет участие в одной из сцен первого акта балета «Щелкунчик».

Кроме того он появится в самом начале спектакля в сцене, в которой дети играют в хоккей на замерзшем пруду.

В нынешнем сезоне НХЛ Шайфли провел 34 матча и набрал 32 очка (15 шайб и 17 передач). На данный момент это лучший результат в составе «Виннипега». После 38 встреч регулярного чемпионата «Джетс» с 37 очками занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции.


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