У фигуристки Сотниковой могут отнять золотую медаль сочинской Олимпиады

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сообщению источника, Сотникова вошла в число спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом итальянское издание отмечает, что речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене.

Кроме того, отмечается, что анализ мочи российской спортсменки был чист, но пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину «первого типа», что свидетельствует о возможном вскрытии и возможных манипуляциях с ней.

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На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова выиграла золото в одиночном катании.

Серебро досталось Ким Ю На из Южной Кореи, бронзу выиграла итальянка Каролина Костнер.

Также по сообщению итальянской газеты, в списке подозреваемых оказались российские фигуристки Татьяна Волосожар и Ксения Столбова. На Играх в Сочи Волосожар в паре с Максимом Траньковым завоевала золото в соревнованиях спортивных пар, а Столбова и Федор Климов стали обладателями серебра, напоминает «Р-Спорт».

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