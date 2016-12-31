Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Шведский нападающий английского клуба «Манчестер Юнайед» Златан Ибрагимови рассказал, кого он считает лучшим из трио - Роналдо, Роналдиньо и Криштиану Роналду.

"На мой взгляд, лучший - феномен Роналдо. Роналдо - это олицетворение футбола. Что бы он ни делал, все вызывало восхищение - дриблинг, бег, голы... Это был настоящий феномен. Это не результат тренировок, такого футболиста не сделать, им надо родиться. Он такой только один.

С Роналдиньо мы играли вместе в «Милане». Тогда был не лучший период в его карьере, но мне нравилось играть вместе с ним, он носился по полю со своей прической, шел в дриблинг и при желании мог сделать детей из тех, кто ему противостоял.

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Что касается третьего, то с ним мы не поиграли. Это другой случай, потому что Криштиану - это результат тренировок. Он не естественный", - приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Бразилец Роналдо завершил карьеру в 2011 году в «Коринтиансе», в декабре Роналдинью заявил, что готов бесплатно играть за «Шапекоэнсе», но в последствии эту информацию опроверг его агент, отмечает Eurosport.

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