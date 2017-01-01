Президент «Баварии» призывает изменить отношение к России

Германия перебарщивает с критикой России и относится к ней без должного уважения, считает президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес. Он считает, что в Германии распространены «антироссийские настроения».

Германии следует с большим уважением относиться к России, считает президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнес (Uli Hoeneß). «Я считаю большой проблемой тот факт, что мы, немцы, так радикально критикуем и так унизительно ставим на место Россию. Я прекрасно понимаю, что в России работают не только праведники и добрые самаритяне, но я верю, что разумно было бы решать проблемы этого мира вместе с русскими и Америкой», - заявил он в интервью, которое в субботу, 31 декабря, напечатало издание Die Welt. Царящие, по его мнению, в Германии антироссийские настроения он считает ошибкой.

В то же время Хёнес отрицательно относится к правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), также призывающей к улучшению отношений с Россией. «По моему мнению, они не продемонстрировали еще ни одной альтернативы. Их политики относятся для меня к категории всезнаек, не способных на реальные поступки. Я думаю, надо сделать все возможное для разоблачения этих людей», - подчеркнул Ули Хёнес.

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Интервью Die Welt стало для Хёнеса первым большим интервью на политические темы после выхода из тюрьмы, где он отбывал срок в три с половиной года за уклонение от уплаты налогов. 29 февраля 2016 года он вышел из тюрьмы, получив условно-досрочное освобождение, а уже в ноябре триумфально вернулся на пост президента «Баварии». После 16 туров «Бавария» занимает первую строчку бундеслиги.