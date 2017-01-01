Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин
 

Александр Овечкин. Фото: REUTERS/Scanpix

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилс», «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2.

Россиянин достиг отметки в 542 заброшенных шайбы за 874 матча.

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Овечкин потеснил с 30-го места в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского хоккеиста Стэна Микиту, на счету которого 541 шайба в 1394 поединках. Россиянин стал пятым европейцем в списке 30 лучших снайперов НХЛ после чеха Яромира Ягра (755 шайб), финнов Теему Селянне (684 шайб) и Яри Курри (601 шайба), а также шведа Матса Сундина (564 шайбы). На первом месте в списке канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин выступает в составе «Вашингтона» с сезона-2005/06. Россиянин — шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу «регулярки») и трехкратный обладатель «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ).

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