Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро является ошибочным, считает член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг. Его слова приводит норвежское издание VG.

«Думаю, что мы [в МОК] были наивны. В следующий раз мы должны быть жестче», — сказал Хайберг в ответ на вопрос, было ли ошибкой разрешить России участвовать в ОИ-2016.

По словам функционера, он уже инициировал дискуссии об этом в рамках комитета, поскольку, как он отмечает, некоторые члены МОК придерживаются иного мнения.

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От участия в Играх-2016 были отстранены десятки российских спортсменов, в том числе в полном составе сборные по легкой и тяжелой атлетике. Кроме того, россияне пропустили Паралимпийские игры. Причиной стали обвинения в создании в РФ поддерживающейся государством системы по махинации с допинг-пробами. В основу выдвинутых претензий легли признания бывшего руководителя Российского антидопингового агентства Григория Родченкова. Его заявления приняло во внимание Всемирное антидопинговое агентство, создавшее независимую комиссию по расследованию. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на их голословность.

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