МЧМ-2017. Финляндия минимально обыграла Латвию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Состоялся первый поединок в рамках утешительного раунда молодежного чемпионата мира.

В матче за выживание в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею встречались сборные Финляндии и Латвии. Именно эти две национальные команды заняли последние места в своих группах.

В первом периоде солидным преимуществом владели финские игроки и во многом этому поспособствовали латыши, которые трижды получили удаления. Единственная шайба в первом периоде была заброшена на восьмой минуте, а ее автором стал Саариярви, который отметился в большинстве.

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Начало второй двадцатиминутки получилось за сборной Латвии, которой удалось отыграться усилиями Пономаренко после передач в исполнении Крастенбергса и Тралмакса. В дальнейшнем игра немного успокоилась и команды начали играть заметно осторожней.

В итоге все решилось на экваторе третьего периода, когда Весалайнен воспользовался передачей Хейсканена и вывел свою команду вперед. За минуту до финальной сирены тренерский штаб Латвии выпустил на лед полевого игрока, но забросить и сравнять счет не удалось.

Таким образом, сборная Финляндии добывает победу в первом матче утешительного раунда за выживание в элите мирового хоккея.

Финляндия U-20 – Латвия U-20 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 07:43 Саариярви (Рясянен – больш.) – 1:0, 24:37 Пономаренко (Крастенбергс, Тралмакс) – 1:1, 49:00 Весалайнен (Хейсканен, Толванен) – 2:1

Вратари: Вехвиляйнен – Митенс

Броски: 45 – 24

Штраф: 10 – 12

Финляндия: Вехвиляйнен (Каарлехто); Хейсканен, Вааканайнен, Раутанен, Юолеви, Валимяки, Саариярви, Е. Маттила; Куокканен, Бьерквист, Боргстрем, Палму, Ю. Маттила, Луото, Руосалайнен, Няттинен, Вяурюнен, Рясянен, Толванен, Весалайнен, Койвула

Латвия: Митенс (Григалс); Э. Янсонс, Г. Янсонс, Рубинс, Пономаренко, Зиле, Зейле, Чуксте, Зейлис; Тралмакс, Пуйде, Дзиеркалс, Крастенбергс, Клявиньш, Барановскис, Апфельбаум, Блюгерс, Бенрхардс, Балцерс, Бунцис, Смирнов

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