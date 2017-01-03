Аршавина признали лучшим футболистом Казахстана

 

Фото: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за алма-атинский «Кайрат», был признан лучшим футболистом года в Казахстане по версии журналистов. Об этом сообщает издание Pro Sports.

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«Игрок сильно впечатлил многих специалистов и болельщиков, потому и не возникло споров в объективности победы россиянина в борьбе за звание сильнейшего игрока чемпионата Казахстана», — говорится в сообщении.

В составе алма-атинский команды, которая в минувшем сезоне завоевала серебряные медали чемпионата и сыграла в финале Кубка Казахстана, 35-летний россиянин провел 37 матчей во всех турнирах, отличившись 11 раз.

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Гол Аршавина за «Кайрат» в декабре признали лучшим в сезоне.

Последним российским клубом, за который играл Аршавин, была краснодарская «Кубань». Ранее россиянин выступал за «Зенит» (Санкт Петербург) и «Арсенал» (Лондон).

В составе сборной России с 2002 по 2012 год Аршавин принял участие в 75 матчах, в которых отличился 17 раз.

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