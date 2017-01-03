Хэмилтон пожаловался на новые болиды «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после того, как впервые увидел болид 2017 года. В новом году вступает в силу новый технический регламент, пишет championat.com.

«Когда я увидел новый болид в аэродинамической трубе, сразу понял, что управлять машинами будет труднее физически. Очень надеюсь, что новые болиды будут серьёзно отличаться от прошлых.

Люди хотят видеть, как мы атакуем от начала и до конца гонки, как мы делаем невероятные обгоны. Надеюсь, болиды 2017 года позволят нам сделать это», — приводит слова Хэмилтона F1i.

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