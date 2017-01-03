Рижское «Динамо» начало год с уверенной победы

Во вторник рижское «Динамо» провело в «Арена Рига» первый в этом году матч. В игре против череповецкой «Северстали» подопечные Нормунда Сейейса показали, что еще могут нести своим болельщикам радость и уверенно победили со счетом 5:2, причем 4 шайбы рижане забросили, играя в большинстве.

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Первый период:

Первый период начался в равной борьбе - команды показывали неплохие скорости и довольно открытый хоккей, что быстро привело к опасным моментам как у одних, так и у других ворот.

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Уже на третьей минуте матча одна из таких атак завершилась заброшенной шайбой -

Роберт Липсбергс бросил со средней дистанции, шайба срикошетила от игрока противника и перелетела через вратаря - 1:0!

После гола рижане воодушевились и во всю прыть понеслись вперед. Хоккеисты «Северстали» за ними не всегда поспевали, поэтому были вынуждены ошибаться. На шестой минуте игрового отрезка две минуты штрафа получил Денис Ежов, а «динамовцам» на реализацию лишнего потребовалось всего 24 секунды -

шайбу забросил Кришьянис Редлихс.

При счете 2:0 «Динамо» продолжило играть первым номером, создавая противнику трудности уже при выходе из собственной зоны. В итоге, на 12-й минуте периода рижане снова получили шанс сыграть в большинстве и снова его использовали!

На этот раз автором гола стал Гунарс Скворцов.

В итоге, «Северсталь» была вынуждена заменить вратаря Якуба Коваржа на Романа Смирнягина, и до перерыва счет на табло не изменился.

Второй период:

Во втором периоде рижское «Динамо» продолжило преобладать на площадке, заставляя соперника играть от обороны.

Уже на пятой минуте давление латвийского клуба привело к ошибке, завершившейся удалением на две минуты. Рижане, уже забросившие две шайбы в большинстве, решили продолжить серию, и

на этот раз автором заброшенной шайбы Оскар Цибульскис - 4:0.

Игра не успокоилась и при столь крупном счете - рижане шли вперед, россияне оборонялись и отвечали контратаками, впрочем, периодически, весьма опасными.

Однако на 11-й минуте периода «Северсталь» снова осталась в меньшинстве, а «Динамо» снова поразило ворота противника -

шайбу на свой счет записал 20-летний защитник Увис Балинскис.

Этот гол стал для него первым в составе рижского клуба.

В дальнейшем ситуация на площадке немного выровнялась, гости начали создавать позиционные атаки, работы у Яниса Калниньша прибавилось. Кроме того, за 5 минут и 5 секунд до перерыва две минуты штрафа заработал Роберт Липсбергс, однако на счет это никак не повлияло: игровой отрезок завершился со счетом 5:0.

Третий период:

В третьем периоде «Динамо» здорово сбавило обороты и позволило «Северстали» заиграть первым номером.

Уже на второй минуте игрового отрезка россияне остались в меньшинстве, однако затем рижане дважды нарушили правила, и в итоге остались втроем против четверых, а потом пятерых противников. Естественно, гости таким шансом не могли не воспользоваться и сократили разрыв в счете - отличился Дмитрий Кагарлицкий.

После заброшенной шайбы россияне пошли в атаку с новыми силами, тогда как «динамовцы» были вынуждены отвечать контратаками, которые создавали серьезные трудности для Романа Смирнягина.

Однако на 16-й минуте заключительного периода давление «Северстали» вновь дало результат - до 2:5 счет довел Максим Трунев.

Менее, чем за 4 минуты до финальной сирены гости остались в меньшинстве, но Оскар Цибульскис ровно через 30 секунд выровнял составы, выбросив шайбу за пределы игровой площадки. Россияне заменили вратаря на полевого игрока, однако это результата не принесло, и матч так и завершился со счетом 5:2 в пользу рижского «Динамо».

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