Фанат МЮ скончался прямо на стадионе

Вчера подопечные Жозе Моуриньо сумели в очередной раз порадоваться своих болельщиков по всему миру победой в матче английской Премьер-лиги.

МЮ встречался с Вест Хэмом на Олимпийском стадионе. Благодаря голам Хуана Маты и Златана Ибрахимовича Красные Дьяволы выиграли 2:0.

Однако через несколько часов стало известно, что это матч стал последним, который увидел болельщик Юнайтед, посетивший матч с Молотобойцами. Во втором тайме мужчине стало плохо. Ему попытались помочь медики, однако спасти уже не смогли. Причина смерти – сердечный приступ.

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Официальный твиттер МЮ написал:

«Каждый в Манчестер Юнайтед глубоко скорбит после новости о том, что один из наших фанатов умер от сердечного приступа на вчерашней игре с Вест Хэмом».