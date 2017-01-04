Сборная Латвии U-20 по хоккею вылетела из высшего дивизиона

Сборная Латвии по хоккею U-20 во вторник на чемпионате мира во втором матче за сохранение места в высшем дивизионе со счетом 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) уступила Финляндии и вылетела в группу А первого дивизиона.

В серии до двух побед Латвия уступила финнам 0-2, так как первый матч завершился поражением со счетом 1:2.

Латвийская юниорская сборная сыграла в высшем дивизионе после трехлетнего перерыва, однако на проходящем в Канаде чемпионате проиграла все шесть игр. Таким образом, в следующем сезоне команде придется играть на уровень ниже, тогда как в высший дивизион поднялась сборная Белоруссии.

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Напомним, в подгруппе В наша сборная потерпела четыре поражения - 1:6 от США, 1:9 от России, 2:10 от Канады и 2:4 от Словакии.

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