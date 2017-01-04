Сборная Латвии U-20 по хоккею вылетела из высшего дивизиона

Марекс Митенс
 

Марекс Митенс. Фото: AP/Scanpix

Сборная Латвии по хоккею U-20 во вторник на чемпионате мира во втором матче за сохранение места в высшем дивизионе со счетом 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) уступила Финляндии и вылетела в группу А первого дивизиона.

В серии до двух побед Латвия уступила финнам 0-2, так как первый матч завершился поражением со счетом 1:2.

Латвийская юниорская сборная сыграла в высшем дивизионе после трехлетнего перерыва, однако на проходящем в Канаде чемпионате проиграла все шесть игр. Таким образом, в следующем сезоне команде придется играть на уровень ниже, тогда как в высший дивизион поднялась сборная Белоруссии.

Реклама

Напомним, в подгруппе В наша сборная потерпела четыре поражения - 1:6 от США, 1:9 от России, 2:10 от Канады и 2:4 от Словакии.

Еще по этой теме
МЧМ-2016: сборная США уверенно обыграла Латвию

МЧМ-2016: сборная США уверенно обыграла Латвию

Молодежная сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею

МЧМ-2016: сборная Канады разгромила Латвию 10:2

МЧМ-2016: сборная Канады разгромила Латвию 10:2


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь Wo&Men

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь

Земляне смогут наблюдать пик метеоритного дождя Hi-Tech

Земляне смогут наблюдать пик метеоритного дождя

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле Showbiz

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле

Наталья Фриске поделилась редким семейным видео Wo&Men

Наталья Фриске поделилась редким семейным видео

В Китае изобрели уникальный способ борьбы со списыванием в школе Hi-Tech

В Китае изобрели уникальный способ борьбы со списыванием в школе

Хоккей

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 