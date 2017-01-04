Четверо болельщиов клуба Абрамовича получили условные сроки за расизм

Четверо болельщиков футбольного клуба «Челси» осуждены на один год условно за расизм. Об этом в среду, 4 января, сообщает «Би-Би-Си».

Хулиганы также были оштрафованы на 10 тысяч евро. Эти деньги они обязаны выплатить пострадавшему от их выходки Сулейману Силле.

Инцидент произошел в парижском метро в 2015 году, когда после матча Лиги чемпионов между «Челси» и ПСЖ фанаты лондонского клуба не пустили в вагон чернокожего мужчину.

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Пострадавший несколько раз пытался зайти в поезд, но хулиганы силой выталкивали его на платформу. Позже фанаты стали распевать песню со словами: «Мы расисты, мы расисты, и нам это нравится».

В марте 2015 года полиция Великобритании признала фанатов «Челси» главными расистами в английском футболе.