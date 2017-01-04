Месси не снилось: гол любителя, потрясший весь Туманный Альбион

 

Фото: Скриншот видео

Лионель Месси так часто проделывает сольные проходы завершающиеся голом, что многих болельщиков этим уже и не удивишь. Когда же подобные соло видишь в региональной британской лиге, то волей-неволей начинаешь проводить параллели с аргентинским гением Барселоны.

Вот и вся английская пресса не утихает после сумасшедшего соло в исполнении центрального защитника (!) Ившем Юнайтед – Линдена Доуи. Футболист подхватив мяч в центре поля накрутил нескольких соперников, после чего точно послал круглого в цель.

Видео:

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