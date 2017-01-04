Немецкий тренер потребовал отстранить россиян от зимних Игр

Вольфганг Пихлер считает, что, если обвинения против россиян подтвердятся, им нужно пропустить ОИ-2018. С 2011 по 2013 годы Пихлер работал с женской биатлонной сборной РФ.

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Бывший тренер женской российской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер (Wolfgang Pichler) потребовал отстранить команду РФ от ближайших зимних Игр, если подтвердятся обвинения о господдержке системы допинга во время Олимпиады в Сочи. «Если все так, как было заявлено, россиян следует отправить на «олимпийскую паузу» и исключить их. Таким образом будут затронуты и невиновные, но иначе все будет бессмысленным», - заявил Пихлер в среду, 4 января. В этом случае у россиян будет «время для обдумывания. А потом мы посмотрим и начнем заново», считает тренер.

При этом Пихлер, возглавлявший женскую сборную РФ с 2011 до апреля 2013 года, убежден, что биатлонистки, тренировавшиеся и выступавшие под его руководством, не были замешаны в допинговых махинациях. Он готовил к сочинской Олимпиаде сборную в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной. По результатам доклада канадского юриста Ричарда Макларена от соревнований временно были отстранены Яна Романова и Ольга Вилухина, не тренировавшаяся под началом Пихлера.

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Пихлер высказал убеждение, что подмена допинг-проб российских спортсменов была инициирована «с самого верха». Помимо этого немецкий тренер убежден, что, «вероятно, почти все пробы были подменены». «Это - нападение на спорт», - утверждает Пихлер.

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