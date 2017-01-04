Немецкий тренер потребовал отстранить россиян от зимних Игр

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Вольфганг Пихлер считает, что, если обвинения против россиян подтвердятся, им нужно пропустить ОИ-2018. С 2011 по 2013 годы Пихлер работал с женской биатлонной сборной РФ.

Еще по этой теме

Бывший тренер женской российской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер (Wolfgang Pichler) потребовал отстранить команду РФ от ближайших зимних Игр, если подтвердятся обвинения о господдержке системы допинга во время Олимпиады в Сочи. «Если все так, как было заявлено, россиян следует отправить на «олимпийскую паузу» и исключить их. Таким образом будут затронуты и невиновные, но иначе все будет бессмысленным», - заявил Пихлер в среду, 4 января. В этом случае у россиян будет «время для обдумывания. А потом мы посмотрим и начнем заново», считает тренер.

При этом Пихлер, возглавлявший женскую сборную РФ с 2011 до апреля 2013 года, убежден, что биатлонистки, тренировавшиеся и выступавшие под его руководством, не были замешаны в допинговых махинациях. Он готовил к сочинской Олимпиаде сборную в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной. По результатам доклада канадского юриста Ричарда Макларена от соревнований временно были отстранены Яна Романова и Ольга Вилухина, не тренировавшаяся под началом Пихлера.

Реклама

Пихлер высказал убеждение, что подмена допинг-проб российских спортсменов была инициирована «с самого верха». Помимо этого немецкий тренер убежден, что, «вероятно, почти все пробы были подменены». «Это - нападение на спорт», - утверждает Пихлер.

Еще по этой теме
Кремль отверг обвинения в государственной поддержке допинга

Кремль отверг обвинения в государственной поддержке допинга

МОК заподозрил 28 россиян в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде

МОК заподозрил 28 россиян в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде

РУСАДА опровергла статью в NYT об «институциональном допинговом сговоре»

РУСАДА опровергла статью в NYT об «институциональном допинговом сговоре»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Вот это поворот: в Австралии рыба утащила рыбака в море Hi-Tech

Вот это поворот: в Австралии рыба утащила рыбака в море

Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься? Wo&Men

Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься?

Снегурочка уже не та: слишком короткое платье подвело Бузову Showbiz

Снегурочка уже не та: слишком короткое платье подвело Бузову

В субботу, 7 января,начнется редкое астрономическое явление Hi-Tech

В субботу, 7 января,начнется редкое астрономическое явление

Ученые предсказали разрушение российских городов Hi-Tech

Ученые предсказали разрушение российских городов

Германия

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 54 682EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 