Тренер российской «молодежки» прокомментировал поражение от США

Валерий Брагин
 

Валерий Брагин. Фото: Yelena Rusko/TASS/Scanpix

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился эмоциями после поражения его подопечных от команды США в полуфинале чемпионата мира. Слова специалиста опубликованы на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«По желанию и самоотдаче вопросов к команде нет. В первом периоде сборная США имела преимущество, во втором — мы, а третий был равным. В овертайме игра шла до гола, оценивать ее тяжело. Были моменты и у нас, и у соперника. Буллиты — это пятьдесят на пятьдесят», — заявил Брагин.

Встреча прошла в ночь на четверг, 5 января, в Монреале и завершилась победой американской команды в серии буллитов. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 3:3.

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В финале сборная США сыграет с Канадой (6 января, 03:00 по Риге. Россияне поспорят за бронзовые медали со шведами (5 января, 22:30).

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