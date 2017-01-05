Президент «Баварии» решил штрафовать легионеров за незнание немецкого языка

Ули Хенесс
 

Ули Хенесс. Фото: AP/Scanpix

Президент «Баварии» Ули Хенесс решил заставить легионеров мюнхенской футбольной команды учить немецкий язык. Об этом сообщает Bild.

«В раздевалке «Баварии» снова должна зазвучать немецкая речь. Язык поможет сплотиться. В противном случае начинают формироваться группировки внутри коллектива.

Если иностранцы не станут учить немецкий, они будут оштрафованы.

Если бы легионеры по два часа в день занимались немецким, было бы отлично», — заявил Хенесс.

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В заявке «Баварии» на нынешний сезон значатся 17 легионеров. Всего для участия в турнирах мюнхенцами заявлен 41 футболист.

Следующий матч в чемпионате Германии мюнхенцы проведут 20 января на выезде против «Фрайбурга». После 16 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя — «РБ Лейпциг» — на три очка.

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