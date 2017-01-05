Рижское «Динамо» уступило московским армейцам

5-го января, на льду «Арены Рига», рижские динамовцы провели свой очередной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
- Рижское «Динамо» начало год с уверенной победы 3 января 2017 г.
- Рижское «Динамо» в гостях разгромило «Кузню», забросив шесть шайб 23 декабря 2016 г.
- «Динамо» Рига начало сибирское турне с поражения 19 декабря 2016 г.
Во втором матче 2017 года Ригу посетил московский ЦСКА.
В равном и очень нервозном поединке победу одержали гости - 2:0, причём вторую шайбу армейцы отправили уже в пустые ворота динамовцев.
«Динамо» Рига - ЦСКА Москва - 0:2 (0:0,0:0,0:2)
голы: 46:43 Петров (Попов, Телегин), 59:43 Жарков (в мен., в пуст.вор.)
штраф: 8 - 12
броски: 20 - 40
вратари: Калниньш - Сорокин
лучшие игроки: Калниньш - Сорокин
Состав команды «Динамо» Рига:
98 Калниньш (36 Седлачек)
27 Цибульскис - 26 Балинскис: 79 Павлов - 43 Сестито - 19 М.Редлихс
9 Кр.Редлихс - 29 Фрейбергс: 13 Скворцовс - 24 Счастливый - 87 Мейя
23 Ерофеев - 58 Галвиньш: 10 Дарзиньш - 96 Бичевскис - 70 Индрашис
84 Лещёв: 38 Липсбергс - 83 Головковс - 32 Кулда; 17 Саулиетис
Состав команды ЦСКА:
90 Сорокин (30 Фаст)
45 Кутузов - 55 Киселевич: 7 Телегин - 27 Петров - 22 Попов
91 Пивцакин - 92 Ожиганов: 13 Плэтт - 41 Скотт - 39 Муршак
6 Денисов - 36 Мясищев: 96 Кузьменко - 87 Светлаков - 78 Мамин
88 Блажиевский: 86 Ворошило - 67 Основин - 11 Андронов; 25 ЖарковЕще по этой теме