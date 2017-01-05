Рижское «Динамо» уступило московским армейцам

Izvēlies atbildi

Я рад, что наконец-то выпал снег! Так долго его ждали! 40%

Здорово, ведь можно пользоваться общественным транспортом бесплатно 2%

Да, но хотелось бы, чтобы снега было чуть меньше 8%

Если бы снегоуборочные машины работали более усиленно, было бы меньше проблем 5%

Кошмар, теперь на улицах сплошные пробки! 3%

Я вообще не люблю зиму и снег 35%