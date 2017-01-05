Рижское «Динамо» уступило московским армейцам

Лаурис Дарзиньш
 

Лаурис Дарзиньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

5-го января, на льду «Арены Рига», рижские динамовцы провели свой очередной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Еще по этой теме

Во втором матче 2017 года Ригу посетил московский ЦСКА.

В равном и очень нервозном поединке победу одержали гости - 2:0, причём вторую шайбу армейцы отправили уже в пустые ворота динамовцев.

Реклама

«Динамо» Рига - ЦСКА Москва - 0:2 (0:0,0:0,0:2)

голы: 46:43 Петров (Попов, Телегин), 59:43 Жарков (в мен., в пуст.вор.)

штраф: 8 - 12

броски: 20 - 40

вратари: Калниньш - Сорокин

лучшие игроки: Калниньш - Сорокин

Состав команды «Динамо» Рига:

98 Калниньш (36 Седлачек)

27 Цибульскис - 26 Балинскис: 79 Павлов - 43 Сестито - 19 М.Редлихс

9 Кр.Редлихс - 29 Фрейбергс: 13 Скворцовс - 24 Счастливый - 87 Мейя

23 Ерофеев - 58 Галвиньш: 10 Дарзиньш - 96 Бичевскис - 70 Индрашис

84 Лещёв: 38 Липсбергс - 83 Головковс - 32 Кулда; 17 Саулиетис

Состав команды ЦСКА:

90 Сорокин (30 Фаст)

45 Кутузов - 55 Киселевич: 7 Телегин - 27 Петров - 22 Попов

91 Пивцакин - 92 Ожиганов: 13 Плэтт - 41 Скотт - 39 Муршак

6 Денисов - 36 Мясищев: 96 Кузьменко - 87 Светлаков - 78 Мамин

88 Блажиевский: 86 Ворошило - 67 Основин - 11 Андронов; 25 Жарков

Еще по этой теме
Рижское «Динамо» потерпело поражение от «Медвешчака»

Рижское «Динамо» потерпело поражение от «Медвешчака»

Рижское «Динамо» в упорной борьбе переиграло «Слован»

Рижское «Динамо» в упорной борьбе переиграло «Слован»

Рижское «Динамо» отказалось от двух легионеров

Рижское «Динамо» отказалось от двух легионеров


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Olaine, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала Hi-Tech

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем Hi-Tech

CES 2017: представлен ноутбук с изогнутым дисплеем

Снеговик «отомстил» своей обидчице в Турции Wo&Men

Снеговик «отомстил» своей обидчице в Турции

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале Showbiz

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале

Гороскоп здоровья на январь 2017 года Wo&Men

Гороскоп здоровья на январь 2017 года

Спорт

Хоккей

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 4

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 