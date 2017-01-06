Молодежная сборная США по хоккею стала чемпионом мира

Хоккеисты молодежной сборной Соединенных Штатов завоевали «золото» чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сообщает «Интерфакс».

В финале соревнования, прошедшего в Монреале, американские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Канады.

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались игроки сборной США. Результат матча - 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу американцев.

Реклама

Таким образом, команда США стала чемпионом турнира, Канада - серебряным призером, а Россия - бронзовым.

Ранее в матче за третье место сборная России обыграла команду Швеции в овертайме со счетом 2:1.

Американцы в четвертый раз в истории выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею и сравнялись по количеству титулов с командой России (по четыре), отмечает ТАСС.

Ранее американцы побеждали на турнирах в 2004, 2010 и 2013 годах. В финале турнира 2010 года, который также проходил в Монреале и Торонто, американцы обыграли канадцев в овертайме со счетом 6:5.





Еще по этой теме