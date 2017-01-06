Российский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на Tour de Ski

Российский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем в рамках Tour de Ski. Его результат - 21 минута 47,9 секунды.

Вторым стал француз Морис Манифики, который отстал от победителя на 0,4 секунды, передает «Интерфакс».

Победа, одержанная в пятницу в итальянском Тоблахе, стала пятой подряд для россиянина на Tour de Ski. Ранее он выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем, спринт, гонку на 10 км классическим стилем с общего старта, а также скиатлон.

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Сергей Устюгов посвятил пятую победу своей матери, у которой в пятницу, 6 января, день рождения. Об этом, как сообщает ТАСС, спортсмен заявил после финиша гонки.

«Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для нее. Мама, я тебя люблю!» - сказал лыжник.



