Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере

Андрей Аршавин
 

Андрей Аршавин. Фото: AP/Scanpix

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин назвал три самых памятных матча в своей карьере. Об этом сообщается в пятницу, 6 января, на официальном сайте казахстанского клуба.

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«Я бы выделил матчи сборной России против Голландии (3:1) на чемпионате Европы-2008, когда «Зенит» (2:1) обыграл «Глазго Рейнджерс» (2:0) и завоевал Кубок УЕФА, и когда Россия обыграла Англию (2:1) в «Лужниках». Назвал бы эти три матча самыми памятными», — рассказал Аршавин. Спортсмен добавил, что ему нравилась атмосфера этих матчей и чувства, которые он испытывал.

Последним российским клубом, за который играл Аршавин, была краснодарская «Кубань». Ранее россиянин выступал за «Зенит» (Санкт Петербург) и «Арсенал» (Лондон).

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В составе сборной России с 2002 по 2012 год Аршавин принял участие в 75 матчах, в которых отличился 17 раз.


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