Российский саночник Павличенко выиграл чемпионат Европы

Российский саночник Семен Павличенко. Фото: AP/Scanpix

Россиянин Семен Павличенко выиграл чемпионат Европы по санному спорту, совмещенный с этапом Кубка мира в немецком Кенигзее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 6 января.