НХЛ планирует проводить матчи регулярного чемпионата в Китае

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае, об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

В январе у Дэйли запланирован визит в Китай, где он надеется получить представление о степени целесообразности такого варианта.

«Вероятно, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем потенциально возможно проведение игр регулярного чемпионата.

Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо», - сказал Дэйли, которого цитирует sports.yahoo.com.

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В настоящее время в Китае проводятся матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский «Куньлунь», который имеет реальные шансы в дебютный сезон принять участие в матчах Кубка Гагарина.

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