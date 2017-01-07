Журналист призывает к бойкоту рижского «Динамо»: российские деньги смердят!

 

Фото: LETA

Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) является инструментом так называемой мягкой власти России, считает журналист Latvijas Avīze (LA) Артис Дрезиньш, призывающий латвийцев начать игнорировать этот клуб.

«В свое время я сам, как религиозный фанатик, ждал очередной игры «Динамо» и таких, как я, были тысячи. Когда-то нам во всеуслышание заявляли, что новый «Динамо» станет командой только Латвии и даже хоккеистов из России брать не будут, но на самом деле все оказалось совсем иначе.

В наш клуб продолжали вливать российские деньги и продолжают это делать по сей день, за счет газового бизнеса. Сначала еще казалось, что эти деньги не пахнут, но после войн России с Грузией и Украиной - они страшно смердят! Самое ужасающее, что никто не может ответить на вопрос о том,

зачем нам нужен такой клуб, который содержит, как его называют многие политики и друзья НАТО, агрессор?

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Разве у России так много денег, что они не знаю, куда их деть? Глупости! Поэтому мое предложение - игнорировать «Динамо«! Пускай сами варятся в собственном соку со своим чекистом (имеется в виду председатель совета «Динамо Рига» Юрис Савицкис, бывший сотрудник КГБ - Ред.) и российскими деньгами», - заявляет журналист.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Nauda smird jau briesmīgi. “Līdzjutēji, ignorēsim “Dinamo” – šo Krievijas maigās varas instrumentu!

Дрезиньш также считает, что от такого «Динамо» латвийский спорт только страдает.

«С появлением «Динамо», у других видов спорта - таких как баскетбол, волейбол, флорбол - рухнуло количество болельщиков и спонсоров. Да и латвийские чемпионаты по хоккею стали неинтересны людям. Кто-нибудь вообще помнит о том, что латвийских болельщиков хоккея считали лучшими?», - задается вопросом журналист.

По его словам, у «Динамо» не получилось поднять уровень хоккея в Латвии.

«На мировых чемпионатах им все труднее и труднее, в НХЛ играет полтора нашего хоккеиста, местный чемпионат сложно считать престижным. Глупо думать, что в случае развала «Динамо» нашим спортсменам будет негде играть. Те, кто зарабатывает 10 тыс.евро и больше, спокойно смогут играть за меньшие деньги в других клубах. А про чекиста, как говорит легенда хоккея Ирбе, «мягкого Савицкиса», который заикается, когда надо ответить на вопрос об оккупации Латвии в 1940 году и критикует латвийских патриотов, скелетонистов Дукурсов - вообще говорить не хочу», - пишет Дрезиньш.

Напомним, после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года, братья Дукурсы выступили с заявлением о бойкотировании чемпионата мира 2017 в случае его проведения в Сочи.

Юрис Савицкис в связи с этим заявил, что

латвийские скелетонисты могли отказаться от поездки в Сочи, потому что не уверены в своей форме.

«Может, они так решили, потому что плохо катаются? Думают, не в форме, поэтому не хотят ехать и ведут вот такие игры. И кто по нормальному проверял на допинг латвийских скелетонистов? Было такое? Пусть их самих проверят», - сказал Савцикис.

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