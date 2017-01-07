Мартин Дукурс выиграл «серебро» на этапе Кубка мира в Альтенберге

Мартин Дукурс
 

Мартин Дукурс. Фото: AP/LETA

Титулованный латвийский скелетонист Мартин Дукурс в субботу занял второе место на третьем этапе Кубка мира, который проходил в немецком Альтенберге.

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В нынешнем сезоне лучший скелетонист предыдущих лет впервые поднялся на пьедестал почета.

Первое место на этапе занял немецкий скелетонист Кристофер Гроттер, а третьим стал еще один немец - Аксель Юнгк.

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Томас Дукурс на этапе занял седьмое место.

В общем зачете Кубка мира после трех этапов лидирует южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин (609 очков), который сегодня был пятым. На втором месте Мартин Дукурс - 586 очков. Томас Дукурс, набрав 480 очков, занимает восьмое место.

Нынешний сезон для братьев Дукурсов начался не слишком удачно, так как на первых двух этапах, которые проходили в Северной Америке - в Уистлере (Канада) и Лейк-Плэсиде (США), они не сумели подняться на пьедестал почета.

Победу на этапе в Лейк-Плэсиде одержал олимпийский чемпион Александр Третьяков из России, но в Альтенберге на тот момент лидер этапов Кубка мира выступить не смог, поскольку Международная федерация бобслея и скелетона применила к нему и еще трем российским спортсменам временную дисквалификацию. Такие санкции применены из-за обоснованных подозрений в том, что в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи спортсмены употребляли запрещенные вещества.

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