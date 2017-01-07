Экипаж Киберманиса - впервые на пьедестале этапа Кубка мира по бобслею

Оскар Киберманис
 

Оскар Киберманис. Фото: Romualds Vambuts / bobslejs.lv

Двойка латвийского пилота Оскара Киберманиса и Матиса Микниса в субботу заняла третье место на этапе Кубка мира по бобслею, который проходил на трассе Альтенберг в Германии. Лидер сборной Латвии Оскар Мелбардис, который вернулся к активному спорту после операции на спине, занял 13-ю позицию.

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Киберманис поднялся на пьедестал почета впервые - до этого его лучшим достижением на Кубках мира было четвертое место.

Экипаж еще одного латвийского пилота Угис Жалимса занял девятое место.

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Победителем этапа стал экипаж немца Франческо Фридриха, а второе место занял экипаж Александра Касьянова из России.

Лидером общего зачета Кубка мира является южнокорейский пилот Вон Юн Ен (576 очков), который сегодня был пятым, на 30 очков от него отстает Касьянов. Киберманис после первого этапа, в котором он участвовал, набрал 200 очков и занимает 19-е место, а Жалимс и Мелбардис не входят в двадцатку лучших.

В первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Северной Америке, латвийские бобслеисты не участвовали.

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