Американские баскетболистки устроили массовую драку во время матча

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: USA Today Sports/Scanpix

Баскетболистки «Юты» и «Невады» устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги. Видеозапись потасовки появилась в Twitter-аккаунте пользователя Tyler Bischoff.

Twitter

Конфликт между спортсменками начался в концовке третьей четверти. Представительница «Юты» толкнула свою соперницу, что спровоцировало драку, в которой также приняли участие запасные игроки. Потасовку удалось остановить. Встреча завершилась в овертайме победой баскетболисток «Невады» со счетом 55:53.

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