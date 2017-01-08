IBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Комиссия Международной федерации бобслея скелетона (IBSF) приняла решение снять временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, сообщает пресс-служба организации в воскресенье.

«В данный момент пока нет достаточных доказательств в отношении этих спортсменов, оправдывавших временное отстранение», - говорится в заявлении, сообщает Интерфакс.

Сообщается, что спортсмены и Федерация бобслея России ознакомлены с решением. Спортсмены могут готовиться к выступлению на международных соревнованиях.

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В заявлении говорится, что расследование фактов, изложенных во второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, продолжится при участии Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства.

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