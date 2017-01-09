Мутко не сомневается в допуске сборной России к Олимпиаде-2018

Бывший министр спорта и нынешний вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не сомневается в допуске сборной России в Олимпийские игры 2018 года, если в решение данного вопроса не будет вмешиваться политика.

«Если мы смотрим с юридической точки зрения, с правовой основы, с позиции справедливости - то никаких сомнений в участии в Олимпиаде-2018 нет, - сказал Мутко агентству «Р-Спорт«. - Потому что у нас команда, которая сегодня открыта и находится у всех на виду. И все предыдущие годы до Олимпиады в Сочи была открыта. Сейчас уже два года на виду. И я не вижу здесь никаких проблем».

В субботу глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

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Ранее независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена заявила, что в РФ существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга.

Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от участия в летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде-2016.

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