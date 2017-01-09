Месси не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку мира

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который находится среди претендентов на звание лучшего игрока планеты по версии ФИФА, не посетит церемонию вручения награды. Об этом сообщает 101 Great Goals.
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Помимо аргентинца в Цюрих не поедут Жерар Пике, Андреас Иньеста и Луис Суарес, пишет championat.com.
С 2016 года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой собственный приз. «Золотой мяч» по итогам прошлого года выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, на «The Best» претендуют Роналду, Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Церемония вручения награды пройдет сегодня, 9 января, в Цюрихе. Начало - в 19.30 по эстонскому времени.Еще по этой теме