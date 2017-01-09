Месси не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку мира

 

Фото: MARCOS BRINDICCI / REUTERS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который находится среди претендентов на звание лучшего игрока планеты по версии ФИФА, не посетит церемонию вручения награды. Об этом сообщает 101 Great Goals.

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Помимо аргентинца в Цюрих не поедут Жерар Пике, Андреас Иньеста и Луис Суарес, пишет championat.com.

С 2016 года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой собственный приз. «Золотой мяч» по итогам прошлого года выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, на «The Best» претендуют Роналду, Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

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Церемония вручения награды пройдет сегодня, 9 января, в Цюрихе. Начало - в 19.30 по эстонскому времени.

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