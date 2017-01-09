Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/Scanpix

Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии Международной федерация футбола (ФИФА). Церемония прошла вечером 9 января в Цюрихе.

Лучшим игроком среди женщин была признана американка Карли Ллойд, лучшим тренером — Кладиуо Раньери из английского «Лестера».

Награду в номинации fair play получил колумбийский футбольный клуб «Атлетико Насьональ». Команда должна была играть в финале Южноамериканского кубка с бразильским клубом «Шапекоэнсе», игроки которого погибли в авиакатастрофе по дороге на игру. После крушения «Атлетико» предложил присудить бразильцам победу в турнире, что и было сделано.

Реклама
Еще по этой теме
Роналду признали лучшим игроком клубного чемпионата мира

Роналду признали лучшим игроком клубного чемпионата мира

Футболист Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Футболист Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»

Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR

reklama.vesti.lv

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями Wo&Men

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова Showbiz

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова

В Архангельске засняли падающие метеоры из потока Квадратиды Hi-Tech

В Архангельске засняли падающие метеоры из потока Квадратиды

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети Showbiz

Снимок Седоковой в бикини вызвал бурную реакцию в Сети

Китай испытал самолет на водородном топливе Hi-Tech

Китай испытал самолет на водородном топливе

Футбол

TVNET спрашивает

Планируешь ли ты в этом году путешествовать за пределы Латвии? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 