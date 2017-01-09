Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии Международной федерация футбола (ФИФА). Церемония прошла вечером 9 января в Цюрихе.

Лучшим игроком среди женщин была признана американка Карли Ллойд, лучшим тренером — Кладиуо Раньери из английского «Лестера».

Награду в номинации fair play получил колумбийский футбольный клуб «Атлетико Насьональ». Команда должна была играть в финале Южноамериканского кубка с бразильским клубом «Шапекоэнсе», игроки которого погибли в авиакатастрофе по дороге на игру. После крушения «Атлетико» предложил присудить бразильцам победу в турнире, что и было сделано.

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