Мария Шарапова вернется в теннис на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова возобновит официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации за мельдоний на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

«Поклонники тенниса могут радоваться: Мария Шарапова отметит свое возвращение в профессиональный спорт участием в юбилейном, 40-м розыгрыше Porsche Tennis Grand Prix», - говорится в сообщении пресс-службы соревнований.

«Я очень рада, что первое выступление состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к любимому делу», - отметила россиянка, побеждавшая в Штутгарте в 2012, 2013 и 2014 годах.

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Матчи основной сетки соревнований, призовой фонд которых превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля. Похоже, Марии будет выделено специальное приглашение (wild card), так как до 26 апреля исключенная из мирового рейтинга россиянка не имеет права находиться на кортах.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с тем, что в ее организме были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил его на девять месяцев.







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