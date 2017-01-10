Президент ФИФА доволен темпами подготовки России к ЧМ-2018

Подготовка к чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций в России идет по плану, хотя есть пара настораживающих вопросов. В Международной федерации футбола (ФИФА) уверены - все будет хорошо.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседания совета федерации в Цюрихе, где во вторник было принято решение увеличить количество участников финальной части чемпионатов мира с 2026 года.

Также обсуждалась подготовка к ближайшему мундиалю и были утверждены даты основных подготовительных мероприятий.

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«Мы обсудили чемпионат мира - 2018 и Кубок конфедераций - 2017 в России. Работа идет по плану. По поводу стадионов есть пара настораживающих моментов, но это нормально. Все же еще нужно сделать много работы, и российское правительство делает все возможное.

Так что мы уверены, что все будет хорошо, и со стадионом в Санкт-Петербурге в частности.

Мы уверены, что все будет готово уже к концу 2017 года, чтобы успеть провести тестовые матчи на всех стадионах»,

- цитирует Инфантино РИА «Новости».

Как отметил президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко, Россия является первой страной, которая не доставляет ФИФА проблем при подготовке к чемпионату мира.

«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах - это и жеребьевка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтерской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», - цитирует Мутко ТАСС.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России:

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

За год до чемпионата мира в России пройдет Кубок конфедераций. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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