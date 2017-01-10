НХЛ объявила составы на Матч всех Звезд

Пять российских игроков примут участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В составе команды Атлантического дивизиона выступит нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), за коллектив Столичного дивизиона сыграют форварды Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), а также голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), в состав сборной Центрального дивизиона вошел нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»). В коллективе Тихоокеанского дивизиона россиян нет.

Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене STAPLES Center в Лос-Анджелесе.

Игра будет состоять из трех мини-встреч в формате «три на три» продолжительностью по 20 минут.

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Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. В каждой команде будет по 11 хоккеистов (шесть форвардов, три защитника и два вратаря).