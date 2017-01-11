Мутко: Российский спорт — один из чистейших в мире

Виталий Мутко
 

Виталий Мутко. Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал лживыми заявления о государственной программе поддержки допинга в стране. Об этом он сообщил в среду, 11 января, его слова приводит «Р-Спорт».

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«Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD (Британское антидопинговое агентство) работает на территории России, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы», — подчеркнул он.

«Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего пять — нарушение правил. Задумайтесь.

Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — заявил Мутко.

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10 января Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В ответ на это Мутко отметил, что NADO должны заниматься своим делом — «собирать мочу, но не вмешиваться в политику».

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