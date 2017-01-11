Чешский нападающий Яромир Ягр собрался играть до 55 лет

 

Фото: AP/LETA

Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Яромир Ягр рассказал о намерении выступать до 55 лет. Слова спортсмена приводит The Score.

Еще по этой теме

«Я передумал. Пятьдесят пять. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55», — заявил Ягр.

44-летний хоккеист поделился планами на будущее после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилс». «Флорида» одержала победу со счетом 3:0, чех результативными действиями не отметился.

Реклама

После 42 матчей «Пантерс» с 44 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции.

В нынешнем сезоне Ягр записал на свой счет 25 очков (7 шайб и 18 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». В последующие годы выступал в клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». Чех занимает второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков (1893) после канадца Уэйна Гретцки (2857).

В составе национальной сборной Ягр выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010), а еще дважды брал бронзовые медали мирового первенства (1990, 2011).

Еще по этой теме
Яромир Ягр догнал Горди Хоу по набранным очкам за всю историю НХЛ

Яромир Ягр догнал Горди Хоу по набранным очкам за всю историю НХЛ

Яромир Ягр вышел на третье место среди бомбардиров в истории НХЛ

Яромир Ягр вышел на третье место среди бомбардиров в истории НХЛ

Яромир Ягр забросил 750-ю шайбу в НХЛ

Яромир Ягр забросил 750-ю шайбу в НХЛ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Дима Билан раскрыл свой семейный статус Showbiz

Дима Билан раскрыл свой семейный статус

Почему разочаровал новый сезон «Шерлока» Showbiz

Почему разочаровал новый сезон «Шерлока»

Фотография трехногой девушки озадачила пользователей Сети Wo&Men

Фотография трехногой девушки озадачила пользователей Сети

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену Showbiz

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену

98-летняя гуру йоги поделилась секретом физической формы Wo&Men

98-летняя гуру йоги поделилась секретом физической формы

Спорт

Хоккей

TVNET спрашивает

Счета за отопление для Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 