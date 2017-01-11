Самбисты предложили Новаку Джоковичу научиться правильно падать

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков написал письмо сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, в котором предложил экс-первой ракетке мира пройти бесплатный курс обучения технике падения по методике, применяемой в этом виде единоборств.

Чиновник, являющийся поклонником таланта сербского спортсмена, поздравил его с победой на турнире в Катаре, где Джокович в финале обыграл британца Энди Маррея. Однако Шестаков обеспокоен возможными травмами, которые теннисист рискует получить после неудачных падений на корте, передает «Интерфакс».

«Я смотрел игру в прямом эфире и переживал за каждое ваше падение, которое у меня вызывало опасения за ваше здоровье, особенно когда вы ударились головой о корт, - написал Шестаков письме Джоковичу. - В связи с этим я хотел бы вам предложить на безвозмездной основе пройти курс тренировок, на котором наши лучшие инструкторы научат вас технике безопасного группирования при падении на спину, на бок и на живот».

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Глава FIAS отметил, что любой травмоопасный вид спорта, к которым относится теннис, предполагает глубокое изучение техники падений. В самбо развитию этого навыка уделяется особое внимание: тренеры учат спортсменов падать из любого положения в любом направлении с первых тренировок.

«Для нас будет большой честью, если вы, господин Джокович, примете наше приглашение. Уверен, курс тренировок, который вы пройдете, пойдет вам на пользу и позволит спокойно вздохнуть поклонникам при просмотре очередной игры с вашим участием», - резюмировал Шестаков.



