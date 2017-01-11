«Барселона»: Месси слишком дорогой для нас

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау поделился своим мнением касательно вероятности подписания нового контракта с форвардом клуба Леонелем Месси.

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Напомним, уже несколько месяцев продолжается эпопея с продлением контракта Месси. По всей видимости, «Барселона» упирается и не хочет платить затребованные игроком деньги. Процесс переговоров продолжается.

«Мы работаем над тем, чтобы продлить контракт с Месси. Мы все заинтересованы в этом, уверен, что мы найдем подходящую формулу. Говоря это, я в первую очередь хочу успокоить болельщиков. С нашей стороны было бы глупо позволить ему уйти.

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Это вопрос, который должен быть проанализирован с холодной головой и здравым смыслом.

Барса не может тратить больше 70 процентов средств на заработную плату. Во всем нужен баланс. Если мы хотим для нашего клуба всего самого лучшего, нужно увеличивать доходы», – сказал Грау.

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