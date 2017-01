Тайсон Фьюри придумал себе новое прозвище

«Я больше не цыган. Отныне называйте меня Горга Тайс. 2017 год — это новый этап. Я просто чувствую, что я не цыган, я не исповедую верований, присущих цыганской культуре. Мне понравилось жить не как цыган. Такая жизнь намного проще, и я наслаждаюсь ею», — написал Фьюри.

Ирландские цыгане называют горгами тех, кто не является цыганом. Фьюри родился в Уайтеншо (Большой Манчестер) в семье потомков ирландских цыган.

I am no longer being a gypsy. from now on call me Gorga Tys, 2017 new beginning.— gorga TYS (@Tyson_Fury) January 8, 2017