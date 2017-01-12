Тайсон Фьюри придумал себе новое прозвище

Британский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри, ранее называвший себя Цыганским королем, придумал себе новое прозвище. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я больше не цыган. Отныне называйте меня Горга Тайс. 2017 год — это новый этап. Я просто чувствую, что я не цыган, я не исповедую верований, присущих цыганской культуре. Мне понравилось жить не как цыган. Такая жизнь намного проще, и я наслаждаюсь ею», — написал Фьюри.

Ирландские цыгане называют горгами тех, кто не является цыганом. Фьюри родился в Уайтеншо (Большой Манчестер) в семье потомков ирландских цыган.

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Twitter

I am no longer being a gypsy. from now on call me Gorga Tys, 2017 new beginning.— gorga TYS (@Tyson_Fury) January 8, 2017

3 декабря Фьюри объявил о возвращении в бокс после того, как избавился от наркозависимости. В октябре 2016-го 28-летний боксер отказался от титулов будучи уличенным в употреблении кокаина.

В ноябре 2015 года Фьюри единогласным решением судей победил украинца Владимира Кличко, который до этого боя не проигрывал 11 лет.

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