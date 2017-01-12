В Петербурге три человека насмерть отравились стеклоочистителем «Дед Мороз»

В Петербурге нашли тела трех человек, которые, предположительно, умерли после распития стеклоочистителя «Дед Мороз». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. При этом, как утверждает «Фонтанка», наличие метилового спирта в жидкости пока не подтверждено и дело возбуждено, по-видимому, для ускорения экспертизы.

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По данным петербургского издания, тела обнаженной женщины и двух мужчин нашли вечером 9 января в заброшенном доме на набережной Смоленки, 10. С ними рядом был недопитый стеклоочиститель - пятилитровая бутылка с надписью «Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз». В ней плескались остатки розового цвета.

11 января Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело. «Фонтанка» предполагает, что стеклоочиститель был продан не под видом напитка и ныне покойные делали осознанный выбор, приобретая пять литров спиртосодержащей жидкости за 150 рублей.

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Оптовые поставщики «Деда Мороза» в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового или его промышленного аналога - изопропилового.

Уголовная квалификация трагедии связана с событиями в Иркутской области, где почти 80 человек умерли, выпив препарат для очистки ванн «Боярышник», содержащий метиловый спирт. По российскому законодательству его запрещено использовать при изготовлении жидкостей, предназначение которых по умолчанию исключает употребление в пищевых целях.

По данным «Фонтанки», у СК еще нет информации, что в таре с этикеткой «Дед Мороз» находилась содержащая метил жидкость.





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