Хоккеисток сборной РФ дисквалифицировали за драку на чемпионате мира

 

Фото: Скриншот видео

Капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР), дисквалификация была утверждена на заседании директората турнира в четверг.

Обе спортсменки были удалены до конца игры после драки в концовке четвертьфинального матча с хозяевами первенства - командой Чехии (2:0). Братищева стала автором одной из шайб, которая стала третьей для нее в четырех матчах.

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17-летняя Пирогова продемонстрировала боксерские навыки, уложив соперницу на лед двумя ударами. Когда на помощь чешской хоккеистке бросились две партнерши по команде, защитница расправилась и с ними.

По итогам потасовки с площадки в общей сложности были удалены четыре россиянки и три чешские хоккеистки.

Видео:

За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому все так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру", - цитирует Пирогову официальный сайт ФХР.

Сборная России вышла в полуфинал турнира, где в пятницу сыграет с американками. Предыдущая встреча этих соперников на предварительном этапе турнира завершилась победой звездно-полосатых со счетом 6:1.



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