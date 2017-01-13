Вот это да! Криштиану Роналду заговорил по-русски

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Лучший футболист мира поприветствовал болельщиков на русском языке, а также рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 года в России, пишет Life.

Еще по этой теме

Капитан сборной Португалии и лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал заявление относительно предстоящего выступления на Кубке конфедераций, используя некоторые русские слова — «привет» и «на здоровье».

Напомним, что по итогам жеребьевки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют Россия, Новая Зеландия и Мексика.

Реклама
Еще по этой теме
Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»

Ибрагимович: «Роналду - результат тренировок. Он не естественный»

Футболист Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Футболист Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Роналду признали лучшим игроком клубного чемпионата мира

Роналду признали лучшим игроком клубного чемпионата мира


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR

reklama.vesti.lv

Дмитрий Хворостовский удивил врачей Showbiz

Дмитрий Хворостовский удивил врачей

Найдены говорящие обезьяны Hi-Tech

Найдены говорящие обезьяны

Тест на смерть помогает выжить Wo&Men

Тест на смерть помогает выжить

Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира Showbiz

Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира

Юлия Высоцкая стала неузнаваемой Showbiz

Юлия Высоцкая стала неузнаваемой

Футбол

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 