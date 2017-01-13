Вот это да! Криштиану Роналду заговорил по-русски

Лучший футболист мира поприветствовал болельщиков на русском языке, а также рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 года в России, пишет Life.

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Капитан сборной Португалии и лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал заявление относительно предстоящего выступления на Кубке конфедераций, используя некоторые русские слова — «привет» и «на здоровье».

Напомним, что по итогам жеребьевки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют Россия, Новая Зеландия и Мексика.

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