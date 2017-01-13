Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн чехов

 

Фото: Скриншот видео

Болельщики освистали российский гимн на женском молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии.

Это произошло после окончания четвертьфинального поединка с хозяйками турнира, который завершился со счетом 2:0 в пользу россиянок. В итоге хоккеистки сборной России вместе исполнили гимн, чем заставили замолчать чешскую публику.

«Чешки играли грязно, постоянно старались вывести нас на эмоции. За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. Теперь будем отдыхать и набираться сил на следующий матч», — рассказала «Советскому спорту» защитник сборной России Нина Пирогова.

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В концовке третьего периода этого матча между игроками произошла массовая драка. В полуфинале 13 января Россия встретится с США.

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