18 спортсменок обвинили врача сборной США в сексуальных домогательствах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Восемнадцать спортсменок сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства. Согласно иску, врач насиловал своих жертв последние два десятилетия, когда большинство девушек еще были несовершеннолетними.

Как сообщает Reuters, пострадавшие девушки в возрасте от 9 до 29 лет (к моменту подачи иска) выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике. Большинство обвинителей предпочли анонимность, кроме гимнастки Рейчел Денхолландер.

Врач домогался юных спортсменок под видом медицинского обследования.

При травмах спины, бедер и даже лодыжек Нассар производил так называемую «интервагинальную коррекцию», проникая в половые органы своих пациенток.

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53-летний бывший сотрудник в Университете штата Мичиган был врачом известных американских гимнастов на протяжении 29 лет и покинул эту должность в 2015 году. С декабря прошлого года Ларри Нассар находится под следствием в деле о детской порнографии.

В Мичигане против него выдвинуты более 50 отдельных обвинений в сексуальных надругательствах над несовершеннолетними девочками в возрасте от 6 до 12 лет, которые не были ни спортсменками, ни его пациентками. Врач себя виновным не признает.


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