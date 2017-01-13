Биатлонист Расторгуев занял 22 место на этапе Кубке мира в Рупольдинге

Лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в пятницу завоевал 22 место на Кубке мира по биатлону в немецком Рупольдинге. А опытный Илмарс Брицис - 44 место.

А победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге стал французский биатлонист Мартен Фуркад.

Дистанцию в 10 километров француз преодолел за 22 минуты 34,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Реклама

Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, отставший от победителя на 18 секунд. Третьим финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, занявший шестое место. Евгений Гараничев финишировал 19-м, Антон Бабиков и Антон Шипулин разделили 23-е место.

Женский спринт на этапе в Рупольдинге пройдет в субботу, 14 сентября.

Еще по этой теме